До закону про оперативно-розшукову діяльність внесуть зміни щодо повноважень САП з нагляду

Проблема полягає у тому, що після ліквідації Генпрокурором за поданням керівника САП Спеціалізованої антикорупційної прокуратури як самостійного структурного підрозділу Офісу Генпрокурора норма статті 14 Закону про ОРД стосовно нагляду за додержанням законів не буде поширюватися на прокурорів САП.

Група народних депутатів, серед яких голова Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас 11 квітня зареєстрували у Верховній Раді законопроект 11168 про внесення зміни до частини першої статті 14 Закону «Про оперативно-розшукову діяльність».

Як зазначають автори, у зв’язку з набранням чинності 1 січня 2024 року змін до Закону «Про прокуратуру», впровадженими Законом «про внесення змін до КПК щодо посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) №3509-IX, існує необхідність внести зміни до ч. 1 статті 14 Закону «Про оперативно-розшукову діяльність».

Норма статті 14 Закону про ОРД визначає, що нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності здійснюється Генеральним прокурором, його заступниками, керівниками обласних прокуратур, їх першими заступниками та заступниками, а також уповноваженими наказом Генерального прокурора прокурорами Офісу Генпрокурора та уповноваженими наказом керівника обласної прокуратури прокурорами відповідних обласних прокуратур.

Однак після ліквідації Генеральним прокурором за поданням заступника Генпрокурора – керівника САП Спеціалізованої антикорупційної прокуратури як самостійного структурного підрозділу Офісу Генерального прокурора норма статті 14 Закону не буде поширюватися на прокурорів САП.

Оскільки стаття 14 Закону містить чітке посилання саме на «прокурорів Офісу Генерального прокурора», які уповноважуються наказом Генерального прокурора.

Відповідно до пункту 1 ч. 3 статті 81 Закону «Про прокуратуру» на САП покладається здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування Національним антикорупційним бюро України. Цією статтею також визначено, що питання організації діяльності САП вирішуються наказами, які видаються керівником САП та є обов’язковими для виконання прокурорами та іншими працівниками САП.

Отже, для забезпечення безперервного та безперешкодного здійснення прокурорами САП покладених на них функцій пропонується у ч. 1 статті 14 Закону «Про оперативно-розшукову діяльність» визначити, що нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності здійснюється Генеральним прокурором, його заступниками, керівниками обласних прокуратур, їх першими заступниками та заступниками, а також уповноваженими наказом Генпрокурора прокурорами Офісу Генпрокурора, уповноваженими наказом заступника Генпрокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури прокурорами САП та уповноваженими наказом керівника обласної прокуратури прокурорами відповідних обласних прокуратур.

Автор: Наталя Мамченко

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