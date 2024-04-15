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В закон об оперативно-розыскной деятельности будут внесены изменения в части полномочий САП по надзору

07:30, 15 апреля 2024
Проблема состоит в том, что после ликвидации Генпрокурором по представлению руководителя САП Специализированной антикоррупционной прокуратуры как самостоятельного структурного подразделения Офиса Генпрокурора норма статьи 14 Закона об ОРД по надзору за соблюдением законов не будет распространяться на прокуроров САП.
В закон об оперативно-розыскной деятельности будут внесены изменения в части полномочий САП по надзору
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Группа народных депутатов, среди которых глава Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас 11 апреля зарегистрировали в Верховной Раде законопроект 11168 о внесении изменения в часть первой статьи 14 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

Как отмечают авторы, в связи со вступлением в силу 1 января 2024 года изменений в Закон «О прокуратуре», введенных Законом «о внесении изменений в УПК по усилению самостоятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) №3509-IX, существует необходимость внести изменения в ч. 1 статьи 14 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

Норма статьи 14 Закона об ОРД определяет, что надзор за соблюдением законов при проведении оперативно-розыскной деятельности осуществляется Генеральным прокурором, его заместителями, руководителями областных прокуратур, их первыми заместителями и заместителями, а также уполномоченными приказом Генерального прокурора прокурорами Офиса Генпрокурора и уполномоченными приказом руководителя областной прокуратуры прокурорами соответствующих областных прокуратур.

Однако после ликвидации Генеральным прокурором по представлению заместителя Генпрокурора – руководителя САП Специализированной антикоррупционной прокуратуры как самостоятельного структурного подразделения Офиса Генерального прокурора норма статьи 14 Закона не будет распространяться на прокуроров САП.

Поскольку статья 14 Закона содержит четкую ссылку именно на «прокуроров Офиса Генерального прокурора», уполномоченных приказом Генпрокурора.

Согласно пункту 1 ч. 3 статьи 81 Закона «О прокуратуре» на САП возлагается осуществление надзора за соблюдением законов при проведении оперативно-розыскной деятельности, досудебного расследования Национальным антикоррупционным бюро Украины. Эта статья также определяет, что вопросы организации деятельности САП решаются приказами, которые выдаются руководителем САП и являются обязательными для выполнения прокурорами и другими работниками САП.

Следовательно, для обеспечения непрерывного и беспрепятственного осуществления прокурорами САП возложенных на них функций предлагается в ч. 1 статьи 14 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» определить, что надзор за соблюдением законов при проведении оперативно-розыскной деятельности осуществляется Генеральным прокурором, его заместителями, руководителями областных прокуратур, их первыми заместителями и заместителями, а также уполномоченными приказом Генпрокурора прокурорами Офиса Генпрокурора, уполномоченными приказом замгенпрокурора – руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры прокурорами САП и уполномоченными приказом руководителя областной прокуратуры прокурорами соответствующих областных прокуратур.

Автор: Наталья Мамченко

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В закон об оперативно-розыскной деятельности будут внесены изменения в части полномочий САП по надзору

Проблема состоит в том, что после ликвидации Генпрокурором по представлению руководителя САП Специализированной антикоррупционной прокуратуры как самостоятельного структурного подразделения Офиса Генпрокурора норма статьи 14 Закона об ОРД по надзору за соблюдением законов не будет распространяться на прокуроров САП.

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