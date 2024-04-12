В Киевской области будут судить парня, который убил двухмесячную дочь из-за ее плача

Чтобы «успокоить» ребенка, парень подошел к коляске и ударил ее по голове.

В Киевской области правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины по факту умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть ребенка.

Как сообщила Киевская областная прокуратура, в одном из сел Белоцерковского района 19-летний парень остался дома со своей двухмесячной дочерью. Девочка капризничала, что сильно раздражало отца. Чтобы «успокоить» ребенка, он подошел к коляске и ударил ее по голове. Позже ребенок перестал подавать признаки жизни.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть малыша наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

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