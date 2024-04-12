В Киеве задержали мужчину, который жестоко избил охранника магазина из-за замечания

Мужчина нанес охраннику магазина около двадцати ударов металлической палкой.

Столичные правоохранители задержали мужчину, который жестоко избил охранника магазина из-за замечания. Событие произошло в Соломенском районе Киева. Как сообщили в отделе коммуникации полиции, мужчина нанес охраннику магазина около двадцати ударов металлической палкой и сбежал.

Сообщения на спецлинию поступило от врачей скорой помощи. Медики заявили о том, что неизвестный сильно избил охранника одного из супермаркетов.

Полицейские установили, что потерпевший сделал замечание мужчине, зашедшему в помещение магазина в нетрезвом состоянии. По информации следствия, мужчина вышел из супермаркета и через час вернулся в магазин с металлической палкой и начал избивать ею охранника, нанеся около двадцати ударов, после чего сбежал. Медики диагностировали у пострадавшего открытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

В ходе проведения розыскных мероприятий оперативники территориального подразделения в течение суток установили и задержали нападающего. Им оказался 52-летний мужчина.

Его задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение.

Суд избрал мужчине меру пресечения – безальтернативное содержание под стражей. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.