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У Києві затримали чоловіка, який жорсткого побив охоронця магазину через зауваження

15:25, 12 квітня 2024
Чоловік наніс охоронцю магазину близько двадцяти ударів металевою палкою.
У Києві затримали чоловіка, який жорсткого побив охоронця магазину через зауваження
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Столичні правоохоронці затримали чоловіка, який жорсткого побив охоронця магазину через зауваження. Подія сталася у Солом’янського районі Києва. Як повідомили у відділі комунікації поліції, чоловік наніс охоронцю магазину близько двадцяти ударів металевою палкою та втік.

Повідомленні на спецлінію надійшло від лікарів швидкої допомоги. Медики заявили про те, що невідомий сильно побив охоронця одного з супермаркетів.

Поліцейські встановили, що потерпілий зробив зауваження чоловікові, що зайшов до приміщення магазину у нетверезому стані. За інформацією слідства, чоловік вийшов із супермаркету й через годину повернувся до крамниці з металевою палицею та почав бити нею охоронця, завдавши близько двадцяти ударів, після чого втік. Медики діагностували у потерпілого відкриту черепно-мозкову травму й струс головного мозку.

В ході проведення розшукових заходів оперативники територіального підрозділу протягом доби встановили та затримали нападника. Ним виявився 52-річний чоловік.

Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження.

Суд обрав чоловіку запобіжний захід – безальтернативне тримання під вартою. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

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