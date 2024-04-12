Обрано голову Сьомого апеляційного адміністративного суду

Головою 7ААС було обрано Тетяну Драчук.

Фото: 7aa.court.gov.ua

У четвер, 11 квітня, у Сьомому апеляційному адміністративному суді відбулися збори суддів, під час яких було обрано голову суду. Про це повідоми на офіційному сайті суду.

Зборами суддів обрано голову 7ААС Тетяну Драчук та заступника голови Віталія Кузьмишина.

Також збори суддів обрали суддю-спікера Юрія Полотнянка.

Відповідно до частини 3 статті 20 Закону України про "Про судоустрій і статус суддів" голова місцевого суду обирається на посаду строком на три роки.

Раніше ми писали, що обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Також обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

А ще обрали голову Роздільнянського райсуду Одеської області.

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