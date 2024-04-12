Підбурення до надання $450 000 хабаря: депутату райради повідомили про підозру

Підозрюваний схилив місцевого підприємця до надання 450 000 доларів США хабаря.

НАБУ і САП повідомили депутату однієї з районних рад Одеської області про підозру у підбуренні до підкупу. Про це поінформували на офіційному сайті НАБУ.

Зазначається, що підозрюваний схилив місцевого підприємця до надання 450 000 доларів США депутатам і голові селищної ради Одеського району, аби отримати землю в оренду з правом приватизації під забудову.

Кваліфікація справи: ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 КК України.

У САП додали, що депутата райради було викрито одразу після одержання ним першої частини обумовлених коштів, а саме 10 тис. доларів США.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.