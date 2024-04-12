Подстрекательство к даче $450 000 взятки: депутату райсовета сообщили о подозрении

Подозреваемый склонил местного предпринимателя к предоставлению 450 000 долларов США взятки.

НАБУ и САП сообщили депутату одного из районных советов Одесской области о подозрении в подстрекательстве к подкупу. Об этом сообщили на официальном сайте НАБУ.

Подозреваемый склонил местного предпринимателя к предоставлению 450 000 долларов США депутатам и председателю поселкового совета Одесского района, чтобы получить землю в аренду с правом приватизации под застройку.

Квалификация дела: ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 УК Украины.

В САП добавили, что депутат райсовета был разоблачен сразу после получения им первой части оговоренных средств, а именно 10 тыс. долларов США.

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