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США выделят Украине $138 млн на модернизацию ПВО

09:45, 12 апреля 2024
Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что средства помогут поддерживать эффективность противовоздушной обороны Украины.
США выделят Украине $138 млн на модернизацию ПВО
Фото: informator.ua
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В четверг, 11 апреля, Соединенные Штаты Америки подписали соглашение о предоставлении Украине 138 миллионов долларов для модернизации систем противовоздушной обороны. Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк на своей странице в соцсети X (Twitter).

«Сегодня мы подписали соглашение о предоставлении Украине 138 миллионов долларов на критически важную модернизацию систем ПВО», - написала Бринк.

Она добавила, что средства помогут «поддерживать эффективность противовоздушной обороны Украины на фоне неустанных атак россии на энергетическую сеть и украинский народ».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что последние удары россии по энергетике Украины показывают, насколько важна помощь США.

Напомним, в ночь на 11 апреля рф нанесла массированную воздушную атаку по всей территории Украины. В результате обстрелов войска рф полностью разрушили Трипольскую ТЭС. Это самая мощная электростанция в Киевской области.

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