Белый дом после последних ударов рф по энергообъектах: Нужно немедленно предоставить Украине помощь

В Белом доме отреагировали на удары рф по энергетике Украины.

Пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что последние удары россии по энергетике Украины показывают, насколько важна помощь США. Об этом она сказала на брифинге.

«Удары по Украине за последние 24 часа являются еще одним ужасным напоминанием о том, что потребности Украины критически важны», - заявила она.

Пресс-секретарь отметила, что удары по энергетической сети Украины показывают, что «владимир путин продолжает пытаться сломить дух украинского народа и погрузить его во тьму. россия нанесла удар по крупнейшей электростанции в Киевской области, а также по энергообъектам в пяти других регионах Украины».

Карин Жан-Пьер добавила, что Палате представителей нужно принять срочные меры действие по принятию двухпартийного дополнительного законопроекта о национальной безопасности, «чтобы мы могли послать Украине больше средств противовоздушной обороны».

Также она снова призвала спикера Палаты представителей Майка Джонсона поставить вопрос на голосование, «потому что мы знаем, что будет подавляющая поддержка со стороны республиканцев и демократов».

Напомним, в ночь на 11 апреля рф нанесла массированную воздушную атаку по всей территории Украины. В результате обстрелов войска рф полностью разрушили Трипольскую ТЭС. Это самая мощная электростанция в Киевской области.

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