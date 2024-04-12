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Білий дім після останніх ударів рф по енергооб'єктах: Потрібно негайно надати Україні допомогу

09:27, 12 квітня 2024
У Білому домі відреагували на удари росії по енергетиці України.
Білий дім після останніх ударів рф по енергооб'єктах: Потрібно негайно надати Україні допомогу
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Прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що останні удари росії по енергетиці України показують, наскільки важлива допомога США. Про це вона сказала на брифінгу.

«Удари по Україні за останні 24 години є ще одним жахливим нагадуванням про те, що потреби України є критично важливими», - заявила вона.

Прес-секретар зазначила, що удари по енергетичній мережі України показують, що «володимир путін продовжує намагатися зламати дух українського народу та занурити його у темряву. росія завдала удару по найбільшій електростанції в Київській області, а також по енергооб'єктах у п'яти інших регіонах України».

Карін Жан-П'єр додала, що Палаті представників потрібно вжити термінових заходів для прийняття двопартійного додаткового законопроекту про національну безпеку, «щоб ми могли надіслати Україні більше засобів протиповітряної оборони».

Також вона знову закликала спікера Палати представників Майка Джонсона поставити питання на голосування, «бо ми знаємо, що буде переважна підтримка з боку республіканців та демократів».

Нагадаємо, в ніч на 11 квітня рф завдала масованої повітряної атаки по всій території України. Внаслідок обстрілів війська рф повністю зруйнували Трипільську ТЕС. Це найпотужніша електростанція у Київській області.  

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