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Трипільську ТЕС на Київщині повністю знищено нічним ударом рф, — «Центренерго»

11:38, 11 квітня 2024
Унаслідок влучань сталася масштабна пожежа в турбінному цеху.
Трипільську ТЕС на Київщині повністю знищено нічним ударом рф, — «Центренерго»
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У четвер, 11 квітня, внаслідок чергової масованої атаки рф повністю знищено Трипільську ТЕС у Київській області. Це найпотужніша електростанція на Київщині. Про це заявив голова наглядової ради ПАТ «Центренерго» Андрій Гота у коментарі «Інтерфакс-Україна».

«Всі працівники, які були на зміні під час обстрілів, живі», – зазначив Гота.

Внаслідок влучень сталася масштабна пожежа в турбінному цеху. Наразі на підприємстві ведуться роботи з локалізації вогню.

Він додав, що 22 березня 2024 року повністю знищили Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині.

Наразі ПАТ "Центренерго" втратило 100% генерації.

Раніше повідомлялося, що мешканців Українки на Київщині закликали зробити запаси води та зачинити вікна після атаки рф.

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