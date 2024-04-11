Мешканців Українки на Київщині закликали зробити запаси води та зачинити вікна після атаки рф

Російські окупанти здійснили атаку на об’єкт критичної інфраструктури.

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У четвер, 11 квітня, мешканців населеного пункту Українка Київської області закликали зробити запаси води та зачинити вікна після російської атаки на об’єкт критичної інфраструктури. Відповідну заяву зробив голова Української міської ради Олександр Туренко на своїй сторінці у в Facebook.

Нагадаємо, російські окупанти нанесли черговий удар по Київщині.

«Прошу всіх щільно зачинити вікна в своїх оселях, аби не дихати шкідливими продуктами горіння. Зарядіть всі пристрої, зробіть максимальні запаси води! Обидва пункти незламності в Українці працюють цілодобово. Є все необхідне», – заявив Туренко.

Також він закликав громадян при повітряних тривогах йти в укриття.

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