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Будівництво артезіанської свердловини на столичній Оболоні зі збитками у понад 580 тисяч гривень: підозрюють експосадовця КП «Київводфонд»

12:14, 11 квітня 2024
Як встановило слідство, підозрюваний підписав акти виконаних будівельних робіт, до яких були внесені недостовірні відомості щодо обсягів та вартості проведених робіт.
Будівництво артезіанської свердловини на столичній Оболоні зі збитками у понад 580 тисяч гривень: підозрюють експосадовця КП «Київводфонд»
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Повідомлено про підозру колишньому посадовцю КП «Київводфонд» за фактом розтрати бюджетних коштів під час будівництва артезіанської свердловини на вулиці Вишгородській у Києві. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Встановлено, що між КП «Київводфонд» та приватним підприємством укладено договір на будівництво артезіанської свердловини на вулиці Вишгородській в Оболонському районі столиці.

У подальшому на підставі актів виконаних робіт на рахунки підрядної організації були перераховані бюджетні кошти.

При цьому, як встановило слідство, підозрюваний підписав акти виконаних будівельних робіт, до яких були внесені недостовірні відомості щодо обсягів та вартості проведених робіт.

Так, згідно проєкту та паспорту будівництва, глибина свердловини – 270 пм. Натомість за результатами геофізичних досліджень, здійснених в ході проведення судової будівельно-технічної експертизи, встановлено що насправді глибина артезіанської свердловини становить – 158 пм.

З урахуванням вказаного територіальній громаді міста Києва спричинило збитки на понад 580 тис. грн.

Наразі колишньому посадовцю повідомлено про підозру.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавленням волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Слідство триває. Також буде надана оцінка іншим керівникам комунального підприємства та підрядних організацій.

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