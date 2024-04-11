Строительство артезианской скважины на столичной Оболони с убытком более 580 тысяч гривен: подозревают экс-чиновника КП «Киевводфонд»

Как установило следствие, подозреваемый подписал акты выполненных строительных работ, в которые были внесены недостоверные сведения об объемах и стоимости произведенных работ.

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Сообщено о подозрении бывшему должностному лицу КП «Киевводфонд» по факту растраты бюджетных средств при строительстве артезианской скважины на улице Вышгородской в Киеве. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Установлено, что между КП «Киевводфонд» и частным предприятием заключен договор на строительство артезианской скважины на Вышгородской улице в Оболонском районе столицы.

В дальнейшем из актов выполненных работ на счета подрядной организации были перечислены бюджетные средства.

При этом, как установило следствие, подозреваемый подписал акты выполненных строительных работ, в которые были внесены недостоверные сведения об объемах и стоимости проводимых работ.

Так, согласно проекту и паспорту строительства, глубина скважины – 270 пм. По результатам геофизических исследований, проведенных в ходе проведения судебной строительно-технической экспертизы, установлено, что на самом деле глубина артезианской скважины составляет – 158 пм.

С учетом указанного территориальной общине города Киева повлекло ущерб более чем на 580 тыс. грн.

В настоящее время бывшему чиновнику доложено о подозрении.

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Следствие продолжается. Также будет дана оценка другим руководителям коммунального предприятия и подрядных организаций.

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