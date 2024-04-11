Верховная Рада приняла закон об усилении мобилизации

11 апреля Верховная Рада приняла законопроект 10449 во втором чтении и в целом.
Как сообщают депутаты из зала заседания, поддержали этот законопроект 10449 в общей сложности 283 депутата.
Фракция «Слуга народа» дала 192 голоса.
Платформа за жизнь и мир – 18.
Голос – 16.
Восстановление – 16.
За будущее – 12.
Доверие – 15.
Внефракционные – 12
Родина – 2
ЕС – 0.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», требование ТЦК (которое не следует не путать с повесткой) будет считаться врученным и с момента проставления отметки о невозможности ее вручения, а руководитель ТЦК сможет инициировать задержание уклоняющегося. То есть даже если гражданин не находится по адресу и физически не получил требование ТЦК, он будет считаться врученным, и ТЦК сможет инициировать в отношении уклоняющегося соответствующие ограничения.
Так, законопроект 10449 в финальной редакции дополняет закон о мобилизационной подготовке и мобилизации новой статьей 27 «Меры воздействия».
В соответствии с ней, в случае неисполнения при мобилизации гражданином обязанностей, предусмотренных ч. 1 ст. 22 в новой редакции (неявка по вызову ТЦК, непрохождение медицинского осмотра), ч. 3 статьи 22 (неуточнение в ТЦК своих военно-учетных данных в течение 60 дней), и совершение им административного правонарушения, предусмотренного статьей 210-1 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение законодательства о мобилизации), руководитель территориального центра комплектования и социальной поддержки обращается в органы и подразделения, входящие в систему полиции, относительно осуществления административного задержания и доставки такого гражданина в ТЦК.
В случае получения письменного ответа о невозможности осуществить административное задержание и доставку гражданина в ТЦК, его руководитель в течение 5 дней со дня получения такого ответа направляет этому гражданину в бумажной форме средствами почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес его местонахождение, места жительства. или нахождение требование об исполнении обязанности (обязанностей) военнообязанным, резервистом (далее – требование).
Днем вручения требования являются:
1) день вручения требования под расписку средствами почтовой связи;
2) день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить требование или отметки о невозможности вручения требования лицу по другим причинам по адресу местонахождения, места жительства или пребывания лица, уведомленного этим лицом ТЦК;
3) день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить требование или отметки о невозможности вручения требования лицу по другим причинам по адресу местонахождение, местожительства или пребывания лица, зарегистрированные в установленном законом порядке, если это лицо не уведомило ТЦК другого адреса.
В случае, если гражданин добровольно в течение 10 календарных дней со дня вручения требования не выполнил указанную в ней обязанность (обязанности), ТЦК обращается в суд в порядке, установленном законом, по поводу временного ограничения такого гражданина в праве управления транспортным средством под время мобилизации – на срок до выполнения или отзыва такого требования.
Напомним, что переходные положения предполагают, что граждане Украины, состоящие на военном учете, обязаны в течение 60 дней со дня вступления в силу настоящего Закона уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты (при наличии электронной почты) и другие персональные данные:
Следует отметить, что законопроект предусматривает, что призывники, военнообязанные и резервисты по прибытии в новое место жительства обязаны в 7-дневный срок встать на военный учет. В случае декларирования места жительства лица по декларации о месте жительства, поданной в электронной форме средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг, взятие на военный учет призывников, военнообязанных и резервистов осуществляется соответствующими районными (городскими) ТЦК на основании сведений о призывниках, военнообязаниях резервистов в электронной форме, присланных органами регистрации через Единую информационную систему МВД в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.
В течение действия правового режима военного положения призывники, военнообязанные и резервисты, покинувшие или покинувшие свое место жительства, обязаны в семидневный срок с даты взятия на учет внутренне перемещенного лица стать на военный учет в ТЦК по месту нахождения на учете внутренне перемещенного лица.
Невыполнение таких обязанностей, в том числе, неуточнение своих данных, как следует из законопроекта, дает возможность руководителю ТЦК обратиться в полицию по поводу осуществления административного задержания и доставки такого гражданина в ТЦК, а также впоследствии – в суд по ограничению в праве управлять автомобилем.
Кроме того, 10 апреля Верховная Рада приняла законопроект 10379, увеличивающий до 22,5 тыс. грн штраф за уклонение от военного учета для самого уклониста, и до 59,5 тыс. грн – для предприятия, где он работает.
При этом следует отметить, что 4 апреля вступил в силу закон о цифровизации военного учета (законопроект 10062), позволяющий государству видеть, как «на ладони», где лицо работает, временно проживает, по какому адресу зарегистрировано его авто и т.д. Эти данные будут в Реестре военнообязанных, и доступ к ним будет у ТЦК.
Автор: Наталья Мамченко
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