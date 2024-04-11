КСУ принял решение о конституционности нормы УПК о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам определения следственного судьи

КСУ заключил, что соблюдение принципа окончательности судебного решения (res judicata) относительно определений следственных судей в случае предоставления права на их пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам возможно только при наличии существенных предпосылок для пересмотра и соблюдения разумных сроков досудебного расследования.

Конституционный Суд Украины принял решение о конституционности отдельного предписания Уголовного процессуального кодекса Украины, которым нормирован пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам определения следственного судьи. Об этом сообщает отдел коммуникаций КСУ и правовой мониторинг.

Второй сенат Конституционного Суда Украины на пленарном заседании 10 апреля рассмотрел дело по конституционной жалобе Плескач Анны Григорьевны о соответствии Конституции Украины (конституционности) отдельного предписания части первой статьи 459 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Отмечается, что Анна Плескач обратилась в Конституционный Суд Украины с ходатайством проверить на соответствие части первой статьи 8, части первой статьи 24, части второй статьи 55, пункта 1 части второй статьи 129 Конституции Украины отдельное предписание части первой 459 Кодекса, согласно которому судебные решения, вступившие в законную силу, могут быть пересмотрены по вновь открывшимся обстоятельствам.

В Решении Конституционный Суд Украины заключил, что соблюдение принципа окончательности судебного решения (res judicata) относительно определений следственных судей в случае предоставления права на их пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам возможно только при наличии существенных и убедительных предпосылок для такого пересмотра и учета потребности соблюдения требований по разумным срокам. досудебного расследования.

Конституционный Суд Украины в этом решении также констатировал, что оспариваемое предписание статьи 459 Кодекса не содержит запрета на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам каких-либо видов судебных решений, вступивших в законную силу. Поэтому по оспариваемому предписанию статьи 459 Кодекса участники уголовных производств имеют одинаковые процессуальные права на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам судебных решений, вступивших в законную силу, в частности определения следственного судьи на стадии досудебного расследования и определения суда во время судебного разбирательства или реализации других стадий уголовного производства.

Исследовав вопросы, поднятые в конституционной жалобе, Суд пришел к выводу, что часть первая статьи 459 Кодекса соответствует Конституции Украины (является конституционной).

Судья-докладчик по этому делу – Олег Первомайский.

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