Практика судов
  1. Судебная практика

КСУ принял решение о конституционности нормы УПК о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам определения следственного судьи

10:50, 11 апреля 2024
КСУ заключил, что соблюдение принципа окончательности судебного решения (res judicata) относительно определений следственных судей в случае предоставления права на их пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам возможно только при наличии существенных предпосылок для пересмотра и соблюдения разумных сроков досудебного расследования.
КСУ принял решение о конституционности нормы УПК о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам определения следственного судьи
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Конституционный Суд Украины принял решение о конституционности отдельного предписания Уголовного процессуального кодекса Украины, которым нормирован пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам определения следственного судьи. Об этом сообщает отдел коммуникаций КСУ и правовой мониторинг.

Второй сенат Конституционного Суда Украины на пленарном заседании 10 апреля рассмотрел дело по конституционной жалобе Плескач Анны Григорьевны о соответствии Конституции Украины (конституционности) отдельного предписания части первой статьи 459 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Отмечается, что Анна Плескач обратилась в Конституционный Суд Украины с ходатайством проверить на соответствие части первой статьи 8, части первой статьи 24, части второй статьи 55, пункта 1 части второй статьи 129 Конституции Украины отдельное предписание части первой 459 Кодекса, согласно которому судебные решения, вступившие в законную силу, могут быть пересмотрены по вновь открывшимся обстоятельствам.

В Решении Конституционный Суд Украины заключил, что соблюдение принципа окончательности судебного решения (res judicata) относительно определений следственных судей в случае предоставления права на их пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам возможно только при наличии существенных и убедительных предпосылок для такого пересмотра и учета потребности соблюдения требований по разумным срокам. досудебного расследования.

Конституционный Суд Украины в этом решении также констатировал, что оспариваемое предписание статьи 459 Кодекса не содержит запрета на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам каких-либо видов судебных решений, вступивших в законную силу. Поэтому по оспариваемому предписанию статьи 459 Кодекса участники уголовных производств имеют одинаковые процессуальные права на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам судебных решений, вступивших в законную силу, в частности определения следственного судьи на стадии досудебного расследования и определения суда во время судебного разбирательства или реализации других стадий уголовного производства.

Исследовав вопросы, поднятые в конституционной жалобе, Суд пришел к выводу, что часть первая статьи 459 Кодекса соответствует Конституции Украины (является конституционной).

Судья-докладчик по этому делу – Олег Первомайский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мужчины от 18 до 60 лет должны носить с собой военный билет, действительность которого будут проверяться через электронный Реестр

Представитель ТЦК и полицейский смогут проверить действительность военно-учетного документа средствами Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, где будут представлены все данные о гражданине.

Госслужащие, занимающиеся аналитикой законов и киберзащитой в Кабмине и Верховной Раде, получат отсрочку от мобилизации

Принятый закон о мобилизации дает отсрочку государственным служащим, которые готовят выводы к проектам нормативно-правовых актов и проводят их экспертизу, а также киберспециалистам в Верховной Раде и Кабмине.

ТЦК получит данные от МВД об автомобилях в собственности предпринимателей и граждан для выполнения ими военно-транспортного долга

Для руководителей предприятий введут частичный наряд по передаче транспортных средств и установят обязанность по оповещению работников.

Закон о мобилизации предусматривает пересмотр порядка бронирования работников и бронирование владельцев критически важных бизнесов

Правительство должно в течение месяца пересмотреть порядок бронирования.

РСУ объявила конкурс на две вакантные должности судей Конституционного Суда

Документы на конкурс можно подать с 15 апреля.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Геннадій Войтов
    Геннадій Войтов
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Ігор Міхасішин
    Ігор Міхасішин
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Світлана Гордійчук
    Світлана Гордійчук
    суддя Рівненського апеляційного суду
  • Петро Філюк
    Петро Філюк
    суддя Конституційного Суду України
  • Андрій Федусик
    Андрій Федусик
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду