ВАКС взыскал в доход государства активы экс-министра образования Табачника

В доход государства взыскана доля квартиры, 5 земельных участков, жилой дом и денежные активы.

В среду, 10 апреля, Высший антикоррупционный суд удовлетворил исковое заявление Министерства юстиции Украины к экс-министру образования Дмитрию Табачнику, третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований: Алла Табачник о применении санкции, предусмотренной пунктом 1-1 части первой статьи 4 Закона Украины «О санкциях». Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины.

Отмечается, что ВАКС применил к Табачнику Дмитрию Владимировичу санкцию, предусмотренную пунктом 1-1 части первой статьи 4 Закона Украины «О санкциях» и взыскал в доход государства активы, принадлежащие Табачнику Д.В. и активы, по которым Табачник Д.В. может прямо или косвенно совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими, а именно: доля квартиры, 5 земельных участков, жилой дом и денежные активы.

В Минюсте напомнили, что бывший министр образования Украины Дмитрий Табачник находится на временно оккупированных территориях. Он активно участвует в материально-техническом обеспечении создания и функционирования оккупационных администраций.

Табачник выражает свою позицию в направлении поддержки ключевой пропагандистской риторики страны-агрессора — т. н. «денацификации Украины», - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский ввел санкции против Табачника, Царева, Азарова и других.

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