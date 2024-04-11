Практика судов
  1. В Украине

ВАКС взыскал в доход государства активы экс-министра образования Табачника

10:39, 11 апреля 2024
В доход государства взыскана доля квартиры, 5 земельных участков, жилой дом и денежные активы.
ВАКС взыскал в доход государства активы экс-министра образования Табачника
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В среду, 10 апреля, Высший антикоррупционный суд удовлетворил исковое заявление Министерства юстиции Украины к экс-министру образования Дмитрию Табачнику, третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований: Алла Табачник о применении санкции, предусмотренной пунктом 1-1 части первой статьи 4 Закона Украины «О санкциях». Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины.

Отмечается, что ВАКС применил к Табачнику Дмитрию Владимировичу санкцию, предусмотренную пунктом 1-1 части первой статьи 4 Закона Украины «О санкциях» и взыскал в доход государства активы, принадлежащие Табачнику Д.В. и активы, по которым Табачник Д.В. может прямо или косвенно совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими, а именно: доля квартиры, 5 земельных участков, жилой дом и денежные активы.

В Минюсте напомнили, что бывший министр образования Украины Дмитрий Табачник находится на временно оккупированных территориях. Он активно участвует в материально-техническом обеспечении создания и функционирования оккупационных администраций.

Табачник выражает свою позицию в направлении поддержки ключевой пропагандистской риторики страны-агрессора — т. н. «денацификации Украины», - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский ввел санкции против Табачника, Царева, Азарова и других.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мужчины от 18 до 60 лет должны носить с собой военный билет, действительность которого будут проверяться через электронный Реестр

Представитель ТЦК и полицейский смогут проверить действительность военно-учетного документа средствами Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, где будут представлены все данные о гражданине.

Госслужащие, занимающиеся аналитикой законов и киберзащитой в Кабмине и Верховной Раде, получат отсрочку от мобилизации

Принятый закон о мобилизации дает отсрочку государственным служащим, которые готовят выводы к проектам нормативно-правовых актов и проводят их экспертизу, а также киберспециалистам в Верховной Раде и Кабмине.

ТЦК получит данные от МВД об автомобилях в собственности предпринимателей и граждан для выполнения ими военно-транспортного долга

Для руководителей предприятий введут частичный наряд по передаче транспортных средств и установят обязанность по оповещению работников.

Закон о мобилизации предусматривает пересмотр порядка бронирования работников и бронирование владельцев критически важных бизнесов

Правительство должно в течение месяца пересмотреть порядок бронирования.

РСУ объявила конкурс на две вакантные должности судей Конституционного Суда

Документы на конкурс можно подать с 15 апреля.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Геннадій Войтов
    Геннадій Войтов
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Ігор Міхасішин
    Ігор Міхасішин
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Світлана Гордійчук
    Світлана Гордійчук
    суддя Рівненського апеляційного суду
  • Петро Філюк
    Петро Філюк
    суддя Конституційного Суду України
  • Андрій Федусик
    Андрій Федусик
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду