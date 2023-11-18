Владимир Зеленский ввел санкции против Табачника, Царева, Азарова и других: списки

Президент подписал два Указа.

Источник фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ, которым вступает в силу решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 ноября 2023 года «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)».

Соответствующий Указ №758/2023 обнародован на сайте Офиса Президента.

В санкционном списке, в частности, фамилии Дмитрия Саблина, Дмитрия Святаша, Дмитрия Табачника, Юрия Кота, Николая Азарова, Сергея Аксенова, Олега Царева.

Также Владимир Зеленский подписал Указ №759/2023, которым поддержал внесенные Службой безопасности Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.