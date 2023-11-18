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Стало известно, повлиял ли на энергосистему удар по Одесской области

22:28, 18 ноября 2023
Владимир Кудрицкий заявил, что сейчас энергосистема работает стабильно, однако следует сохранять информационную тишину.
Стало известно, повлиял ли на энергосистему удар по Одесской области
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Как известно, в Одесской области ночью зафиксировано попадание вражеского дрона по объекту энергетики. Повлиял ли этот удар на энергосистему, рассказал в эфире телемарафона председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Он напомнил, что украинцы должны соблюдать информационную тишину. Поэтому Кудрицкий не назвал какой именно объект был поврежден. По его словам, это объект регионального значения.

"Я могу сказать, что это объект регионального значения. На стабильность работы энергосистемы сегодняшняя атака, очевидно, не повлияет", - сказал он.

Кудрицкий подчеркнул, что из опыта прошлого года можно сделать вывод, что оккупанты пытаются атаковать объекты энергетики возле крупных городов. Поэтому энергетики уделяют особое внимание инфраструктуре, расположенной в таких регионах.

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