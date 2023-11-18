Стало відомо, чи вплинув на енергосистему удар по Одеській області

Володимир Кудрицький заявив, що зараз енергосистема працює стабільно, однак потрібно зберігати інформаційну тишу.

Фото: ДСНС

Як відомо, на Одещині вночі зафіксовано влучання ворожого дрона по об’єкту енергетики. Чи вплинув цей удар на енергосистему, розповів в ефірі телемарафону голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Він нагадав, що українці повинні зберігати інформаційну тишу. Тому Кудрицький не назвав, який саме об'єкт був ушкоджений. За його словами, це об'єкт регіонального значення.

"Я можу сказати, що це є об'єкт регіонального значення. На стабільність роботи енергосистеми сьогоднішня атака, очевидно, не вплине", - сказав він.

Кудрицький наголосив, що з досвіду минулого року можна зробити висновок, що окупанти намагаються атакувати об'єкти енергетики біля великих міст. Тому енергетики приділяють підвищену увагу інфраструктурі, розташованій у таких регіонах.

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