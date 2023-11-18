У Херсонській та Одеській областях запрацюють мобільні центри зайнятості

Наразі вони уже працюють у віддалених громадах трьох областей.

Зображення: freepik.com

За сприяння Програми розвитку ООН в Україні та фінансової підтримки Уряду Німеччини п’ять областей отримали мобільні центри зайнятості. Наразі вони уже працюють у віддалених громадах Донецької, Миколаївської та Харківської областей.

Як повідомили у Мінреінтеграції, також найближчим часом мобільні центри запрацюють у Херсонській та Одеській областях.

Мешканці трьох областей уже можуть отримувати низку послуг без відвідування центрів зайнятості. Зокрема, індивідуальні та групові консультації: з питань працевлаштування, отримання допомоги по безробіттю, оформлення ваучерів на навчання, можливостей участі у грантових програмах тощо.

Мобільні центри зайнятості – це спеціальні транспортні засоби, забезпечені сучасною технікою, генератором та засобами зв’язку. Їхнє оснащення дає змогу проводити консультації й тренінги, ярмарки вакансій, презентації роботодавців тощо.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.