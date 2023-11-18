У Києві невідомі підкидають собакам їжу з голками

У Солом’янському парку знайшли м'ясо з голками.

Фото: Олексій Мочанов

В Києві завелися догхантери, які розкидають шматки м'яса з голками. Про це повідомив киянин та блогер у Фейсбук.

Жахливу знахідку знайшли у Солом'янському парку.

"Увага! У Солом'янському парку невідомі потвори розкидають м'ясо з голками (шпильками). Бережіть своїх улюбленців. Якщо побачите таке м'ясо - викидайте його на смітник! М'ясо на фото викинули", - написав він.

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