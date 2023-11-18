В Киеве неизвестные подбрасывают собакам еду с иглами

В Соломенском парке нашли мясо с иглами.

Фото: Алексей Мочанов

В Киеве завелись догхантеры, которые разбрасывают куски мяса с иглами. Об этом сообщил киевлянин и блогер в Фейсбук.

Ужасную находку нашли в Соломенском парке.

"Внимание! В Соломенском парке неизвестные сволочи разбрасывают мясо с иглами (шпильками). Берегите своих любимцев. Если увидите такое мясо - выбрасывайте его на мусорку! Мясо на фото выбросили", - написал он.

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