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Киев стал лидером по налогам от туристической отрасли за три квартала года – ГАРТ

18:58, 18 ноября 2023
От столицы в госбюджет за этот период поступило 354,8 млн грн.
Киев стал лидером по налогам от туристической отрасли за три квартала года – ГАРТ
Изображение: freepik.com
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Государственное агентство развития туризма исследовало динамику налоговых поступлений по областям за первые 9 месяцев 2023 года.

Киев стал лидером по налогам от туристической отрасли за три квартала года. От столицы в госбюджет за этот период поступило 354,8 млн грн против 318, 5 млн грн в 2022 году.

Как отмечают в ГАРТ, рост налогов за три квартала текущего года по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году отмечен в столице и 17 регионах Украины. Правда, по сравнению с довоенным 2021 годом рост есть только в 9 областях страны, пишут в агентстве.

Наибольший прирост зафиксирован в Киевской области, которая за первые 9 месяцев текущего года уплатила в бюджет 172 млн 787 тыс. грн против 120 млн 30 тыс. грн за аналогичный период 2022 года.

Снижение налоговых поступлений от туротрасли зафиксировано в семи регионах Украины. Наибольший – в четырех областях, которые находятся в зоне активных боевых действий.

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