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В ВСУ сообщили, какая ситуация сейчас на Авдеевском направлении

18:40, 18 ноября 2023
Наши воины продолжают стойко удерживать оборону.
В ВСУ сообщили, какая ситуация сейчас на Авдеевском направлении
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Украинские военные держат оборону на Авдеевском направлении, несмотря на многочисленные попытки оккупантов наступать. Об этом рассказал командующий стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский.

"На таврическом направлении враг нанес восемь авиаударов, провел 51 боевое столкновение и совершил 974 артобстрела. Наши воины стойко держат оборону на Авдеевском направлении", - сообщил он.

По его словам, общие потери врага в этом направлении составили 456 человек. Один оккупант сдался в плен.

Защитники также уничтожили 19 единиц военной техники: один танк, три ББМ, две артсистемы, 12 БПЛА, одну единицу спецтехники.

Кроме того, 16 единиц военной техники врага повреждены.

Командующий добавил, что идет ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

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