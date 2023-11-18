С «розовым фламинго» за границу: на Закарпатье уклонисты придумали оригинальный вид побега, фото

Около Тисы пограничники поймали уклонистов с надувными фламинго и детским кругом.

Фото: ГПСУ

На Закарпатье задержали уклонистов и проводника - мужчины пытались переплыть Тису с розовым детским надуваемым кругом и нарукавниками в виде фламинго. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

Они выбрали речной участок, где госрубеж пролегает по реке Тиса. Один из пловцов житель Закарпатья, другой приехал с Полтавщины.

Пограничники выяснили, что закарпатец пообещал своему товарищу сопровождать его в соседнюю страну. С этой целью он снабдил его гидрокостюмом и "надежным" плавсредством - надувным детским кругом, а чтобы он не сомневался, что стремительную и бурную горную реку с мощным течением легко преодолеть, себя закарпатец обезопасил надувными детскими нарукавниками с розовыми фламинго.

Отмечается, что о том, что глубина Тисы на направлении их движения достигает четырех метров, а ширина почти 50 метров и что в реке уже утонули почти два десятка мужчин – проводник предпочитал молчать.

За свою услугу закарпатец планировал получить от полтавчанина 3200 долларов.

"Что касается задержанных, составлены протоколы об админправонарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", дела направлены в суд", - сообщили в ГНСУ.

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