Госорганы должны будут излагать информацию на понятном языке, – Кабмин одобрил рекомендации

Согласно документу, органы власти должны не перегружать содержание избыточным объемом информации.

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Кабинет Министров одобрил Рекомендации по изложению информации субъектами властных полномочий в форматах, которые обеспечивают доступность ее восприятия.

Соответствующее распоряжение принято на заседании Правительства, 17 ноября, сообщили в МКИП.

«Сегодня мы не можем тратить время на информацию, которая является сложной для восприятия. Чиновники грешат тем, что дают много разъяснений, затрудняющих восприятие изложенного материала. Принятие такого распоряжения — реальный шаг к пониманию содержания главных информационных месседжей правительственных документов», — подчеркнул и.о. Министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

В МКИП убеждены, что рекомендации помогут гражданам получать информацию от госорганов упрощенным и доступным языком.

Документ содержит более 30 пунктов, посредством которых субъекты властных полномочий смогут адаптировать текстовые сообщения в формате легкого чтения. Согласно документу, органы власти не должны перегружать содержание чрезмерным объемом информации.

«Структура сообщения должна быть простой, логичной, последовательной и однозначной. А предложения должны содержать одну идею. Важную информацию следует размещать в начале документа, выделяя жирным шрифтом или рамкой. Следует избегать аббревиатур, профессиональной лексики и сокращений, а также размещения текста на изображениях или шрифтах с засечками. Сложными для восприятия будут и наличие нескольких ссылок в одной строке. Процесс чтения облегчит контраст между текстом и его фоном», – объясняют в МКИП.

В то же время, принятие распоряжения направлено на реализацию положений Конвенции о правах лиц с инвалидностью, додали в МКИП.

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