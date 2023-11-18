0007 или 7777: с 18 ноября изменены цены на платные номерные знаки

Изменение цены произошло с учетом высокого спроса и ограниченного предложения.

С субботы, 18 ноября, изменены цены на платные номерные знаки для некоторых категорий транспортных средств. Это касается как автомобилей на двигателях внутреннего сгорания, так и электромобилей, автобусов, мотоциклов и мопедов.

Как пояснили в Главном сервисном центре МВД, вступило в силу соответствующее постановление КМУ.

В ГСЦ МВД пишут, что сейчас большой популярностью среди водителей пользуются платные номерные знаки, выдаваемые по желанию и содержащие соответствующую комбинацию из четырех цифр.

В связи с учетом высокого спроса и ограниченного предложения КМУ утвердил новые цены на платные номерные знаки. В частности:

0001, 0007 и 7777 – 80 000 грн;

четыре одинаковых цифры (кроме 6666 и 7777) — 50 000 грн;

последовательные комбинации цифр от 0002 до 0005, 0008 и 0009 – 50 000 грн;

двух последовательных пар одинаковых цифр – 15 000 грн;

из последовательных цифр 0123 и 1234 – 15 000 грн;

начинаются с двух нулей, а следующие цифры не одинаковы – 10 000 грн.

Также была существенно уменьшена стоимость платных номерных знаков с цифрой «6» из-за низкого спроса и высокого предложения, а именно:

цифр 0006 и 6666 – 10 000 грн;

из четырех цифр – двух последовательных пар одинаковых цифр, одна из которых 66 – 4000 грн;

из четырех цифр, три из которых 6 и расположены подряд – 4000 грн.

Обновленная стоимость платных номерных знаков указана без учета НДС и касается автомобилей и автобусов.

Кроме того, была уменьшена стоимость платных номерных знаков соответствующей комбинации для мотоциклов, прицепов и мопедов. К примеру, ранее номерной знак из последовательных цифр 0123 или 1234 стоил 10 тысяч гривен. А номерной знак из четырех цифр, содержащий три одинаковых цифры, которые расположены не подряд — 4 тысячи гривен. Теперь стоимость присвоения любой имеющейся платной буквенно-цифровой комбинации номерных знаков составляет 2 тысячи гривен.

Новые цены не распространяются на платные номера, которые граждане забронировали включительно до 17 ноября.

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