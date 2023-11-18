Украинцы в Европе смогут сдать образцы ДНК для поиска пропавших без вести родственников

Эксперты будут отбирать образцы ДНК, которые в дальнейшем будут передаваться украинским следователям для поиска и идентификации пропавших лиц.

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Украинцы, которые находятся в Европе, смогут сдать образцы ДНК для поиска своих родственников, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

«Это результат договоренностей Главного следственного управления Национальной полиции Украины с Международной комиссией по вопросам пропавших без вести. Начинаем работу с Польши и Германии», – отметил Клименко.

Как рассказал глава МВД, эксперты будут отбирать образцы ДНК, которые в дальнейшем будут передаваться украинским следователям для поиска и идентификации пропавших лиц.

Для того чтобы сдать образцы ДНК, необходимо записаться по номеру +380687910000. Операторы также ответят на все уточняющие вопросы.

Глава МВД обнародовал график забора биологического материала на ближайшие две недели:

28 ноября – Краков

30 ноября – Варшава

30 ноября – Познань

2 декабря – Берлин

2 декабря – Мюнхен

3 декабря – Дрезден

4 декабря – Франкфурт-на-Майне

5 декабря – Дюссельдорф

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