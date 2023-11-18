В Кинологическом центре полиции Закарпатья щенки-терапевты впервые встретились с новыми хозяевами

В МВД отмечают, что канистерапия положительно продемонстрировала себя во многих странах мира и теперь активно развивается в Украине.

На Закарпатье продолжается активное внедрение совместного проекта полиции, областной военной администрации и благотворительного фонда, который направлен на психоэмоциональную реабилитацию ветеранов и ветеранок войны с применением методов канистерапии.

Так, на днях на базе Кинологического центра Главного управления Нацполиции в Закарпатской области состоялась первая встреча новых хозяев с овчарками. Об этом сообщили в МВД.

Одной из семей, в которой появился четырехлапый друг, стали Александра и Дмитрий.

Боевая медкиня признается, что о домашнем любимце думали уже и раньше.

Теперь щенки будут встречаться со своими хозяевами чаще: последние будут наведываться в кинологический центр, будут привыкать друг к другу и, уже в ближайшее время, собаки переедут жить в свои новые дома и семьи.

В МВД отмечают, что канистерапия положительно продемонстрировала себя во многих странах мира и теперь активно развивается в Украине.

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