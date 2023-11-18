Для украинцев улучшили консульское обслуживание за границей – что внедрили

Одним из ключевых изменений является внедрение электронной идентификации через платформу ID.GOV.UA.

Источник фото: visitukraine.today

Министерство иностранных дел предприняло важный шаг по улучшению консульского обслуживания граждан Украины, которые вынужденно выехали за границу. Так, с 15 ноября вступил в действие обновленный механизм авторизации при записи в Е-Чергу, предусматривающий использование современных технологий для обеспечения безопасности и эффективности.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, одним из ключевых изменений является внедрение электронной идентификации через платформу ID.GOV.UA. Этот шаг делает возможным использование е-подписей, включая Дія.Підпис и BankID НБУ.

«Такой подход не только улучшит безопасность, но и облегчит процесс записи в Е-Чергу, что направлено на борьбу с кибермошенничеством», - пишет Лубинец.

Также он отметил, что поскольку записи, созданные в предыдущей версии Е-черги, были перенесены в обновленную, эффект от внедрения нового механизма авторизации будет несколько отложен (будет зависеть от заполненности графика Е-очереди в каждом из в данный момент действующих учреждений).

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