Для українців покращили консульське обслуговування за кордоном – що впровадили

Однією з ключових змін є впровадження електронної ідентифікації через платформу ID.GOV.U

Джерело фото: visitukraine.today

Міністерство закордонних справ здійснило важливий крок щодо поліпшення консульського обслуговування громадян України котрі вимушено виїхали за кордон. Так, з 15 листопада вступив в дію оновлений механізм авторизації при записі до Е-Черги, який передбачає використання сучасних технологій для забезпечення безпеки та ефективності.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, однією з ключових змін є впровадження електронної ідентифікації через платформу ID.GOV.UA. Цей крок робить можливим використання е-підписів, включаючи Дія.Підпис та BankID НБУ.

«Такий підхід не тільки покращить безпеку, а й полегшить процес запису до Е-Черги, що направлено на боротьбу з кібершахрайством», - пише Лубінець.

Також він відзначив, що оскільки записи, створені у попередній версії Е-Черги, були перенесені до оновленої, ефект від впровадження нового механізму авторизації буде дещо відкладеним (залежатиме від заповненості графіку Е-Черги в кожній із наразі діючих установ).

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