Что делать, если сломался счетчик и куда обращаться

Очень важно хозяевам вовремя заметить, что счетчик вышел из строя, чтобы потом не было неприятностей. Если счетчик неправильно считает потребленную электроэнергию, сразу обратитесь к вашему оператору системы распределения (ОСР). Об этом сообщает компания YASNO.
Отмечается, что именно он прорабатывает технические вопросы связанные со счетчиками, а именно: замена, проверка, опломбирование и параметризация (программирование).
Поставщик электроэнергии обрабатывает данные потребления, которые передал оператор системы распределения. На основе этой информации поставщик применяет действующий тариф, производит начисления и направляет счета клиентам.
К оператору системы распределения можно обращаться по вопросам:
- качества и надежности электроснабжения
- эксплуатации и ремонта линий электропередачи, подстанций и других энергообъектов
- подключение/отключение к системе распределения (линий)
- установка счетчиков и фиксация их показаний
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