Что делать, если сломался счетчик и куда обращаться

В случае поломки прибора необходимо сразу сообщить оператору системы распределения.

Очень важно хозяевам вовремя заметить, что счетчик вышел из строя, чтобы потом не было неприятностей. Если счетчик неправильно считает потребленную электроэнергию, сразу обратитесь к вашему оператору системы распределения (ОСР). Об этом сообщает компания YASNO.

Отмечается, что именно он прорабатывает технические вопросы связанные со счетчиками, а именно: замена, проверка, опломбирование и параметризация (программирование).

Поставщик электроэнергии обрабатывает данные потребления, которые передал оператор системы распределения. На основе этой информации поставщик применяет действующий тариф, производит начисления и направляет счета клиентам.

К оператору системы распределения можно обращаться по вопросам:

качества и надежности электроснабжения

эксплуатации и ремонта линий электропередачи, подстанций и других энергообъектов

подключение/отключение к системе распределения (линий)

установка счетчиков и фиксация их показаний

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