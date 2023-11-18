Що робити, якщо зламався лічильник, та куди звертатися

Дуже важливо господарям помешкання вчасно помітити, що лічильник вийшов з ладу, аби потім не було неприємностей. Якщо лічильник неправильно рахує спожиту електроенергію, одразу треба звернутися до вашого оператора системи розподілу (ОСР). Про це повідомляє компанія YASNO.

Зазначається, що саме він опрацьовує технічні питання, які пов'язані з лічильниками, а саме: заміна, перевірка, опломбування та параметризація (програмування).

Постачальник електроенергії обробляє дані щодо споживання, які передав оператор системи розподілу. На основі цієї інформації постачальник застосовує чинний тариф, здійснює нарахування та надсилає рахунки клієнтам.

До оператора системи розподілу можна звертатися з питань:

якості та надійності електропостачання

експлуатації та ремонту ліній електропередачі, підстанцій та інших енергооб'єктів

підключення/відключення до системи розподілу (ліній)

встановлення лічильників та фіксації їх показань

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