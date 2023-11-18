У Кінологічному центрі поліції Закарпаття цуценята-терапевти вперше зустрілися з новими господарями

У МВС зазначають, що каністерапія позитивно продемонструвала себе у багатьох країнах світу і тепер активно розвивається в Україні.

На Закарпатті триває активне впровадження спільного проєкту поліції, обласної військової адміністрації та благодійного фонду, який спрямований на психоемоційну реабілітацію ветеранів та ветеранок війни із застосуванням методів каністерапії.

Так, днями на базі Кінологічного центру Головного управління Нацполіції в Закарпатській області відбулася перша зустріч нових господарів з вівчарками. Про це повідомили у МВС.

Однією з родин, в якій зʼявився чотирилапий друг, стали Олександра та Дмитро.

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Відтепер цуценята зустрічатимуться зі своїми господарями частіше: останні навідуватимуться до кінологічного центру, звикатимуть один до одного і, вже найближчим часом, собаки переїдуть жити у свої нові домівки та сімʼї.

У МВС зазначають, що каністерапія позитивно продемонструвала себе у багатьох країнах світу і тепер активно розвивається в Україні.

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