Українці в Європі зможуть здати зразки ДНК для пошуку зниклих безвісти родичів

Експерти відбиратимуть зразки ДНК, які в подальшому передаватимуть українським слідчим для пошуку та ідентифікації зниклих осіб.

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Українці, які перебувають у Європі, зможуть здати зразки ДНК для пошуку своїх родичів, зниклих безвісти за особливих обставин.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

«Це результат домовленостей Головного слідчого управління Національної поліції України з Міжнародною комісією з питань зниклих безвісти. Розпочинаємо роботу з Польщі та Німеччини», - зазначив Клименко.

Як розповів очільник МВС, експерти відбиратимуть зразки ДНК, які в подальшому передаватимуть українським слідчим для пошуку та ідентифікації зниклих осіб.

Для того, щоб здати зразки ДНК, необхідно записатися за номером +380687910000. Оператори також нададуть відповіді на всі уточнюючі питання.

Голова МВС оприлюднив графік забору біологічного матеріалу на найближчі два тижні:

28 листопада – Краків

30 листопада – Варшава

30 листопада – Познань

2 грудня – Берлін

2 грудня – Мюнхен

3 грудня – Дрезден

4 грудня – Франкфурт-на-Майні

5 грудня – Дюссельдорф

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