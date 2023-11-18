Українці в Європі зможуть здати зразки ДНК для пошуку зниклих безвісти родичів

Українці, які перебувають у Європі, зможуть здати зразки ДНК для пошуку своїх родичів, зниклих безвісти за особливих обставин.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
«Це результат домовленостей Головного слідчого управління Національної поліції України з Міжнародною комісією з питань зниклих безвісти. Розпочинаємо роботу з Польщі та Німеччини», - зазначив Клименко.
Як розповів очільник МВС, експерти відбиратимуть зразки ДНК, які в подальшому передаватимуть українським слідчим для пошуку та ідентифікації зниклих осіб.
Для того, щоб здати зразки ДНК, необхідно записатися за номером +380687910000. Оператори також нададуть відповіді на всі уточнюючі питання.
Голова МВС оприлюднив графік забору біологічного матеріалу на найближчі два тижні:
- 28 листопада – Краків
- 30 листопада – Варшава
- 30 листопада – Познань
- 2 грудня – Берлін
- 2 грудня – Мюнхен
- 3 грудня – Дрезден
- 4 грудня – Франкфурт-на-Майні
- 5 грудня – Дюссельдорф
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