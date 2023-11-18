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  1. В Україні

0007 чи 7777: з 18 листопада змінено ціни на платні номерні знаки

17:20, 18 листопада 2023
Зміна ціни сталася з урахуванням високого попиту й обмеженої пропозиції.
0007 чи 7777: з 18 листопада змінено ціни на платні номерні знаки
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З суботи, 18 листопада, змінено ціни на платні номерні знаки для деяких категорій транспортних засобів. Це стосується як автомобілів на двигунах внутрішнього згоряння, так і електромобілів, автобусів, мотоциклів та мопедів.

Як пояснили у Головному сервісному центрі МВС, набула чинності відповідна постанова КМУ.

У ГСЦ МВС пишуть, що зараз великою популярністю серед водіїв користуються платні номерні знаки, що видаються за бажанням та містять відповідну комбінацію із чотирьох цифр.

У зв’язку з урахуванням високого попиту й обмеженої пропозиції, КМУ затвердив нові ціни на платні номерні знаки. Зокрема:

  • 0001, 0007 та 7777 — 80 000 грн;
  • чотири одинакові цифри (окрім 6666 та 7777) — 50 000 грн;
  • послідовні комбінації цифр від 0002 до 0005, 0008 та 0009 — 50 000 грн;
  • двох послідовних пар однакових цифр — 15 000 грн;
  • з послідовних цифр 0123 та 1234 — 15 000 грн;
  • починаються із двох нулів, а наступні цифри не однакові — 10 000 грн.

Також було суттєво зменшено вартість платних номерних знаків із цифрою «6» через низький попит і високу пропозицію, а саме:

  • цифр 0006 та 6666 — 10 000 грн;
  • із чотирьох цифр — двох послідовних пар однакових цифр, одна з яких 66 — 4000 грн;
  • із чотирьох цифр, три з яких 6 та розташовані підряд — 4000 грн.

Оновлена вартість платних номерних знаків вказана без урахування ПДВ, і стосується автомобілів та автобусів.

Крім того, було зменшено вартість платних номерних знаків відповідної комбінації для мотоциклів, причепів та мопедів. До прикладу, раніше номерний знак із послідовних цифр 0123 або 1234 коштував 10 тисяч гривень. А номерний знак із чотирьох цифр, що містить три однакові цифри, які розташовані не підряд — 4 тисячі гривень. Тепер вартість присвоєння будь-якої наявної платної буквено-цифрової комбінації номерних знаків, становить 2 тисячі гривень. 

Нові ціни не поширюються на платні номерні знаки, які громадяни забронювали  включно до 17 листопада. 

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