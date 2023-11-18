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  1. В Україні

Держоргани повинні будуть викладати інформацію зрозумілою мовою, – Кабмін схвалив рекомендації

14:42, 18 листопада 2023
Згідно з документом, органи влади мають не перевантажувати зміст надмірним обсягом інформації.
Держоргани повинні будуть викладати інформацію зрозумілою мовою, – Кабмін схвалив рекомендації
Джерело фото: pixabay
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Кабінет Міністрів схвалив Рекомендації щодо викладення інформації суб’єктами владних повноважень у форматах, що забезпечують доступність її сприйняття.

Відповідне розпорядження прийнято під час засідання Уряду, 17 листопада, повідомили у МКІП.

«Сьогодні ми не можемо витрачати час на інформацію, що є складною для сприйняття. Чиновники грішать тим, що надають багато розʼяснень, які ускладнюють сприйняття викладеного матеріалу. Ухвалення такого розпорядження — реальний крок до розуміння змісту головних інформаційних меседжів урядових документів»,  — наголосив т.в.о. Міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

У МКІП переконані, що рекомендації допоможуть громадянам отримували інформацію від держорганів спрощеною та доступною мовою.

Документ містить понад 30 пунктів, за допомогою яких суб’єкти владних повноважень зможуть адаптувати текстові повідомлення у форматі легкого читання. Згідно з документом, органи влади мають не перевантажувати зміст надмірним обсягом інформації.

«Структура повідомлення має бути простою, логічною, послідовною та однозначною. А речення повинні містити одну ідею. Важлива інформація варто розміщувати на початку документа, виділяючи жирним шрифтом або рамкою. Слід уникати абревіатур, професійної лексики та  скорочень, а також розміщення тексту на зображеннях або шрифтів із засічками. Складними для сприйняття будуть і наявність кількох посилань в одному рядку. Процес читання полегшить контраст між текстом і його тлом», - пояснюють у МКІП.

Водночас, прийняття розпорядження спрямоване на реалізацію положень Конвенції про права осіб з інвалідністю, додали в МКІП.

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