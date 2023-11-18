З «рожевим фламінго» за кордон: на Закарпатті ухилянти вигадали оригінальний вид втечі, фото

Біля Тиси прикордонники спіймали ухилянтів із надувними фламінго та дитячим кругом.

Фото: ДПСУ

На Закарпатті затримали ухилянта та провідника - чоловіки намагалися перепливти Тису з рожевим дитячим надуваним кругом та нарукавниками у вигляді фламінго. Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Вони обрали річкову ділянку, де держрубіж пролягає річкою Тиса. Один із плавців є жителем Закарпаття, інший приїхав з Полтавщини.

Прикордонники з’ясували, що закарпатець пообіцяв своєму товаришеві супроводити його в сусідню країну. З цією метою він забезпечив його гідрокостюмом та "надійним" плавзасобом – надувним дитячим колом, а щоб він не сумнівався, що стрімку та бурхливу гірську річку із потужною течією зовсім легко подолати, себе закарпатець убезпечив надувними дитячими нарукавниками із рожевими фламінго.

Зазначається, що про те, що глибина Тиси на напрямку їх руху сягає чотирьох метрів, а ширина майже 50 метрів і, що у річці вже потонули майже два десятки чоловіків – провідник волів мовчати.

За свою послугу закарпатець планував отримати від полтавця 3200 доларів.

"Стосовно затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", справи скеровано до суду", - повідомили в ДПСУ.

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