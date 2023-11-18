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  1. В Україні

У ЗСУ повідомили, яка наразі ситуація на Авдіївському напрямку

18:40, 18 листопада 2023
Наші воїни продовжують стійко тримають оборону.
У ЗСУ повідомили, яка наразі ситуація на Авдіївському напрямку
Фото: GETTY IMAGES
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Українські військові тримають оборону на Авдіївському напрямку, попри численні спроби окупантів наступати. Про це розповів командувач стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський.

"На таврійському напрямку ворог завдав вісім авіаударів, провів 51 бойове зіткнення та здійснив 974 артобстріли. Наші воїни стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку", - повідомив він. 

За його словами, загальні втрати ворога на цьому напрямку склали 456 осіб. Один окупант здався у полон.

Захисники також знищили 19 одиниць військової техніки: один танк, три ББМ, дві артсистеми, 12 БпЛА, одну одиницю спецтехніки.

Крім того, 16 одиниць військової техніки ворога пошкоджено.

Командувач додав, що триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

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