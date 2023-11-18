Київ став лідером із податків від туристичної галузі за три квартали року – ДАРТ

Від столиці до держбюджету за цей період надійшло 354,8 млн грн.

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Державне агентство розвитку туризму дослідило динаміку податкових надходжень по областях за перші 9 місяців 2023 року.

Київ став лідером із податків від туристичної галузі за три квартали року. Від столиці до держбюджету за цей період надійшло 354,8 млн грн проти 318 млн 579 тис. грн у 2022 році.

Як зазначають у ДАРТ, ріст податків за три квартали поточного року в порівнянні з аналогічним періодом торік відмічено у столиці та у 17 регіонах України. Щоправда, у порівнянні з довоєнним 2021 роком ріст є тільки в 9 областях країни пишуть в агентстві.

Найбільший приріст зафіксований у Київській області, яка за перші 9 місяців поточного року сплатила в бюджет 172 млн 787 тис. грн проти 120 млн 30 тис. грн за аналогічний період 2022 року.

Зниження податкових надходжень від тургалузі зафіксовано у семи регіонах України. Найбільший – у чотирьох областях, які перебувають у зоні активних бойових дій.

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