В Херсонской и Одесской областях заработают мобильные центры занятости

В настоящее время они уже работают в отдаленных общинах трех областей.

Изображение: freepik.com

При содействии Программы развития ООН в Украине и финансовой поддержки правительства Германии пять областей получили мобильные центры занятости. В настоящее время они уже работают в отдаленных общинах Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

Как сообщили в Минреинтеграции, в ближайшее время также мобильные центры заработают в Херсонской и Одесской областях.

Жители трех областей уже могут получать целый ряд услуг без посещения центров занятости. В частности, индивидуальные и групповые консультации: по вопросам трудоустройства, получения помощи по безработице, оформления ваучеров на обучение, возможностей участия в грантовых программах и т.д.

Мобильные центры занятости – это специальные транспортные средства, снабженные современной техникой, генератором и средствами связи. Их оснащение позволяет проводить консультации и тренинги, ярмарки вакансий, презентации работодателей и т.д.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.