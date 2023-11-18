Володимир Зеленський увів санкції проти Табачника, Царьова, Азарова та інших: списки

Президент підписав два Укази.

Джерело фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ, яким набуває чинності рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 листопада 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Відповідний Указ №758/2023 оприлюднено на сайті Офісу Президента.

У санкційному списку, зокрема, прізвища Дмитра Сабліна, Дмитра Святаша, Дмитра Табачника, Юрія Кота, Миколи Азарова, Сергія Аксьонова, Олега Царьова.

Також Володимир Зеленський підписав Указ №759/2023, яким підтримав внесені Службою безпеки України пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.