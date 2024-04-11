ВАКС стягнув у дохід держави активи ексміністра освіти Табачника

У дохід держави стягнуто частку квартири, 5 земельних ділянок, житловий будинок та грошові активи.

У середу, 10 квітня, Вищий антикорупційний суд задовольнив позовну заяву Міністерства юстиції України до ексміністра освіти Дмитра Табачника, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог: Алла Табачник про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції». Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції України.

Зазначається, що ВАКС застосував до Табачника Дмитра Володимировича санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції» та стягнув у дохід держави активи, які належать Табачнику Д.В. та активи, щодо яких Табачник Д.В. може прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними, а саме: ½ частка квартири, 5 земельних ділянок, житловий будинок та грошові активи.

У Мін’юсті нагадали, що колишній міністр освіти України Дмитро Табачник наразі перебуває на тимчасово окупованих територіях. Він бере активну участь у матеріально-технічному забезпеченні створення та функціонування окупаційних адміністрацій.

Табачник висловлює свою позицію у бік підтримки ключової пропагандистської риторики країни-агресора — т. зв. «денацифікації України», - додали у відомстві.

Раніше ми писали, що Володимир Зеленський увів санкції проти Табачника, Царьова, Азарова та інших.

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