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Дональд Трамп вважає «недоцільним» відвідувати Україну допоки він лише кандидат у президенти, — ЗМІ

10:35, 11 квітня 2024
Дональд Трамп вирішив, що відвідувати Україну зараз для нього неактуально під час передвиборчих перегонів у Сполучених Штатах.
Дональд Трамп вважає «недоцільним» відвідувати Україну допоки він лише кандидат у президенти, — ЗМІ
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Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп вважає, що йому недоречно зараз відвідувати Україну, оскільки він не обіймає жодної офіційної посади. Здійснити візит його раніше запрошував Президент України Володимир Зеленський. Як пише Reuters, про це повідомив штаб Трампа.

Запрошення від Володимира Зеленського пролунало 10 квітня в інтерв’ю виданню Axel Springer. Глава держави запросив Трампа відвідати Україну й поділитися ідеями щодо припинення російської агресії.

При цьому представники передвиборчого штабу Трампа заявили, що офіційних контактів Зеленського з екс-президентом США не було.

«Від Зеленського не було ніяких контактів, і президент Трамп публічно заявив, що йому було б недоцільно їхати в Україну прямо зараз, оскільки він не є головнокомандувачем», – йдеться у повідомленні.

При цьому Reuters нагадує, що кандидати в президенти США часто їздять за кордон, щоб покращити свою зовнішню політику.

Приміром, колишні кандидати «республіканці» Майк Пенс та Кріс Крісті відвідували Україну під час кампанії за висунення від Республіканської партії. Також Трамп під час своєї першої президентської кампанії в 2016 році відвідав Мексику і зустрівся з її тодішнім президентом Енріке Пенья Ньєто.

Нагадаємо, що у матеріалі «The Washington Post» йшлося про те, що експрезидент США Дональд Трамп у приватному порядку ділився деталями свого «мирного плану», який полягає у тому, що Україна відмовилася би від певної території.

«За словами людей, які обговорювали це з Трампом або його радниками та говорили на умовах анонімності, оскільки ці розмови були конфіденційними, пропозиція Трампа полягає в тому, щоб підштовхнути Україну до передачі Криму та прикордонного регіону Донбасу росії», – йдеться у публікації.

Володимир Зеленський зазначив, що готовий вислухати пропозиції Трампа щодо припинення війни, але, «якщо вони полягають у тому, що ми просто віддаємо наші території, то вони дуже примітивні».

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