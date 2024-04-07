«Мирний план» Трампа полягає у здачі Криму і Донбасу рф – WP

Дональд Трамп приватно розповів, що планує «підштовхнути Україну до передачі Криму та прикордонного регіону Донбасу росії».

Джерело фото: Jabin Botsford/The Washington Post

Колишній президент США Дональд Трамп у приватному порядку ділився деталями свого «мирного плану», який полягає у тому, що Україна відмовилася би від певної території. Про це пише «The Washington Post» з посиланням на джерела.

Зазначимо, що Трамп уже раніше заявляв, що міг би «врегулювати» війну в Україні у разі перемоги на виборах протягом 24 годин. У свою чергу Президент України Володимир Зеленський висловив готовність поїхати на фронт із ним, якщо той виявить бажання приїхати в Україну.

Як йдеться в публікації «The Washington Post», знайомі з планом люди говорять, що начебто Трамп «приватно заявив, що міг би припинити війну росії в Україні, тиснучи на Україну, щоб вона відмовилася від певної території».

«За словами людей, які обговорювали це з Трампом або його радниками та говорили на умовах анонімності, оскільки ці розмови були конфіденційними, пропозиція Трампа полягає в тому, щоб підштовхнути Україну до передачі Криму та прикордонного регіону Донбасу росії», – йдеться у публікації.

За словами неназваного джерела, Трамп заявляв, що, на його думку, і росія, і Україна «хочуть зберегти обличчя, вони хочуть знайти вихід».

Такий підхід кардинально змінив би політику президента США у разі перемоги Трампа на виборах, пишуть у виданні, адже чинний президент Джо Байден наголошує на припиненні російської агресії та наданні військової допомоги Україні.

Кампанія Трампа відмовилася прямо відповідати на запитання під час підготовки авторами цієї статті, пише видання.

«Будь-які припущення про план президента Трампа походять від неназваних і неінформованих джерел, які не мають жодного уявлення про те, що відбувається або що станеться», — заявила речниця кампанії Каролайн Лівітт.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.