ТЦК вже за кілька місяців отримають дані всіх чоловіків від 18 до 60 років, — Мошенець

Депутатка Олена Мошенець висловила сподівання, що Міноборони вже за декілька місяців отримає з різних реєстрів інформацію щодо чоловіків від 18 до 60 років.

Заступниця голови парламентського комітету з питань антикорупційної політики та народна депутатка від фракції «Слуга Народу» Олена Мошенець висловила сподівання, що Міноборони вже за декілька місяців отримає з різних реєстрів інформацію щодо чоловіків від 18 до 60 років.

«Ми робимо інформаційною, електронною, нашу військову частину. Робимо все для того, щоб всі ці процеси спростити для нашого військового керівництва. Законодавча база вже створена, питання до конкретних виконавців, як швидко це запрацює ефективно», — сказала Мошенець.

На її думку, вже за кілька місяців можна буде побачити конкретний результат.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 4 квітня набув чинності Закон 3549-ІХ про цифровізацію військового обліку та запровадження Електронного кабінету військовозобов’язаного (законопроект 10062). Метою Реєстру відтепер буде також й ідентифікація військовозобов’язаних громадян та оформлення документів військового обліку. Він буде здійснюватися із використанням засобів Єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів «Оберіг».

Згода осіб на обробку їхніх персональних даних для цілей Реєстру не потрібна.

Отже, нова редакція статті 13 закону про Реєстр визначає, що для формування бази даних Реєстру Центральна виборча комісія, Державна податкова служба та Державна міграційна служба подають шляхом електронної взаємодії Міністерству оборони відомості стосовно усіх громадян України віком від 18 до 60 років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.