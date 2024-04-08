Алгоритм дій під час ДТП: у патрульній поліції нагадали, що робити, якщо потрапили у аварію

У Патрульній поліції Києва розповіли про правильний порядок дій у випадку дорожньо-транспортної пригоди.
Так, спершу необхідно переконатися чи немає травмованих. Якщо є — надати домедичну допомогу й викликати швидку і поліцію.
Надалі необхідно увімкнути аварійну сигналізацію та встановити знак аварійної зупинки.
У поліції зазначають, що європротоколом можна скористатися за умов, якщо:
Однак, якщо хоча б одна з цих умов не виконана, тоді потрібно зателефонувати до поліції.
Слід пам'ятати, що транспортний засіб повинен залишатися на тому місці, де сталася ДТП, аби поліцейські мали змогу встановити обставини події.
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