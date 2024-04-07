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Понад 13 тисяч дітей залишилися без батьківського піклування або сиротами від початку повномасштабної війни

23:59, 7 квітня 2024
У Мінсоцполітики зазначили, що з початку повномасштабної війни щороку близько 4 тисяч дітей залишаються без батьківського піклування.
Понад 13 тисяч дітей залишилися без батьківського піклування або сиротами від початку повномасштабної війни
Джерело фото: Укрінформ
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Від початку повномасштабної війни в Україні статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, набули більш як 13 тисяч дітей. Про це заявила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.

«Це діти, які у різний спосіб залишилися сиротами або, наприклад, їхні батьки в полоні чи російській тюрмі», – зазначила Жолнович.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Україні запроваджують новий вид соціальної допомоги «Дитина не одна». Як зазначають у Мінсоцполітики, з початку повномасштабної війни щороку близько 4 тисяч дітей залишаються без батьківського піклування.

Допомога «Дитина не одна» призначається на дітей, які залишились без батьківського піклування, але ще не набули статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, та влаштовані в сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу. Процес присвоєння дитині такого соціального статусу зазвичай займає до 6 місяців – на цей період призначатиметься новий вид соцдопомоги.

Розмір виплати становить:

  • для дітей до 6 років – 6 407,5 грн
  • для дітей від 6 до 18 років – 7 990 грн
  • для дітей до 6 років з інвалідністю – 8 970,5 грн
  • для дітей від 6 до 18 років з інвалідністю – 11 186 грн

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